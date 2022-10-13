أشاد مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين بالدور الإنساني الذي تقوم به المنظمة الدولية للهجرة في رعاية ضحايا النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.



جاء ذلك في تصريح للسفير الهين إلى (كونا) اثر اجتماعه مع مدير عام المنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو بمقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية.



وقال السفير الهين انه استعرض مع فيتورينو التحديات التي تواجه الأوضاع الإنسانية الصعبة في العديد من مناطق العالم بسبب الحروب والنزاعات المسلحة والكوارث، مشددا على حرص الكويت على توسيع أفق التعاون في المجالات التي تضطلع بها المنظمة الدولية.



وأكد دعم الكويت للجهود التي تبذلها المنظمة الدولية في توفير الرعاية الإنسانية لضحايا الحروب والكوارث، لاسيما في بعض الدول العربية كسورية واليمن وكذلك في أنحاء أخرى في العالم التي تضررت بفعل التغيير المناخي كباكستان التي اكتسحت أراضيها الزراعية السيول والفيضانات ومنطقة القرن الأفريقي التي باتت تحت خطر الجفاف وما قد ينتج عنها من مجاعة.



وأضاف ان فيتورينو اعرب خلال اللقاء عن تقدير وشكر المنظمة والعاملين فيها للدعم والاهتمام الذي توليه الكويت للمنظمة الدولية للهجرة وذلك منذ فترة طويلة كانت فيه الكويت شريكا رئيسيا لمواجهة عدد من الأزمات الإقليمية والدولية.



وذكر أن فيتورينو تطرق أيضا الى الصعوبات والأزمات التي واجهتها المنظمة الدولية، لاسيما بسبب انتشار وباء (فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19) ومن بعدها ظهور أزمتي الغذاء والطاقة بعد نشوب الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير الماضي.