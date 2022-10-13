نهدف للوصول إلى 400 ألف مطعم بتطعيمات الشتاء على مستوى الكويت



عبدالكريم العبدالله



دشن مدير منطقة الجهراء الصحية د.محمد عويضة العجمي الحملة التوعوية الخاصة بموسم تطعيمات الشتاء، حيث تم توفير مركز فوري للمراجعين والعاملين في المجال الصحي لتلقي التطعيمات.



وقال رئيس قسم الصحة العامة بمنطقة الجهراء الصحية د.فراس الشمري في تصريح لـ «الأنباء» إن حملة تطعيمات امراض الشتاء بدأت منذ سبتمبر الماضي والتي نظمتها وزارة الصحة، حيث شملت تطعيمين، الأول تطعيم الانفلونزا الموسمية، والثاني التطعيم ضد الالتهاب الرئوي البكتيري.



وبين ان تطعيم الانفلونزا الموسمية يعطى من 6 شهور فما فوق، حيث إن الهدف من التطعيم هو تقليل الاعراض خاصة لفئة ذوي الاختطار وأصحاب الامراض المزمنة مثل «القلب - الرئة - الكلى - الكبد - السكري - السمنة» وحالات نقص المناعة، مبينا أن تطعيم الانفلونزا الموسمية هو الطريقة الافضل لمنع حدوث العدوى وتقليل المضاعفات الناتجة عنها، مما يؤدي الى تقليل الضغط على المنظومة الصحية.



أما بالنسبة لتطعيم ضد الالتهاب الرئوي البكتيري، فقال د.الشمري: إن مرض الالتهاب الرئوي البكتيري يصيب ملايين البشر سنويا، حيث تسجل الكويت 40 حالة وفاة سنويا بسبب الاصابة بهذا المرض، خاصة من لديهم عوامل الاختطار سابقة الذكر، اذ يتم تطعيم الاطفال منذ 2007 بعد ادخاله كتطعيم اجباري لهم.



وأشار الى أن اهداف الحملة التوعوية بالتطعيم ضد امراض الشتاء هو تقليل معدلات الإصابة بأمراض الانفلونزا والالتهاب الرئوي، فضلا عن الحد من حدوث مضاعفات الانفلونزا الموسمية والالتهاب الرئوي، خاصة لفئة ذوي الاختطار، وتقليل معدلات دخول المستشفى، وذلك بعد تحقيق اعلى نسبة تغطية بالتطعيم.



وكشف عن تطعيم 3000 شخص في منطقة الجهراء الصحية من خلال حملة تطعيمات الشتاء، لافتا الى أن الهدف هو الوصول الى تطعيم 400 الف مطعم على مستوى الكويت



وأشار الى أن الحملة مستمرة في الفترة الصباحية في مستشفى «الجهراء2»، أما المراكز الصحية، فهي تعمل على فترتين صباحية ومسائية من الرابعة الى الثامنة مساء



ودعا جميع المواطنين والمقيمين الى التوجه الى المراكز الصحية لتلقي التطعيمات، مؤكدا على أن جميع التطعيمات «آمنة»، ولا تشكل أي خطر عليهم، فضلا عن انها تقيهم من امراض الشتاء والالتهابات الرئوية، حيث ان التطعيمات تقي بنسبة 60 -80% من هذه الامراض، شاكرا العاملين في المراكز الوقائية بمستشفى الجهراء الجديد والجهراء 2 على تنظيم هذه الفعالية.