قضايا الجنح ضمن القضايا المنظورة ارتفعت إلى 72.1% في 2021 و«الجنح المستأنفة» 24.1% و«الجنايات» 3.8%

إجمالي القضايا المفصول فيها ارتفع من 88739 قضية عام 2020 إلى 157265 قضية في 2021 أي بنسبة 77.2%



أسامة أبوالسعود



تواصل «الأنباء» نشر تفاصيل الكتاب الإحصائي الذي يعده قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بوزارة العدل تحت قيادة وكيل الوزارة المساعد سيد هاشم القلاف.



وتضمن الكتاب الجهود التي تبذلها المحكمة الكلية خلال العام الماضي 2021 مقارنة بسنة كورونا 2020.



وتشير الإحصائيات إلى أنه فيما يخص القضايا غير الجزائية فقد ارتفع إجمالي عدد القضايا الواردة من 74547 قضية عام 2020 إلى 124715 قضية في عام 2021 أي بمقدار 50168 قضية وبنسبة 67.3%. وفيما يلي توزيع القضايا الواردة حسب:



1 ـ المحكمة:



ارتفع إجمالي القضايا الواردة في جميع المحاكم في عام 2021 عن عام 2020 وكان على النحو التالي:



محكمة العاصمة ارتفع الإجمالي من 41663 قضية في عام 2020 إلى 73050 قضية في عام 2021 أي بمقدار 31387 قضية، بنسبة 75.3%.



وبالنسبة لمحكمة الفروانية من 9267 قضية في عام 2020 إلى 15089 قضية في عام 2021 أي بمقدار 5822 قضية أي بنسبة 62.8%.



أما محكمة الأحمدي فقد ارتفع عدد القضايا من 8522 قضية في عام 2020 إلى 13707 قضايا في عام 2021 أي بمقدار 5185 قضية وبنسبة 60.8%.



وفي محكمة حولي ارتفع الإجمالي من 11938 قضية في عام 2020 إلى 18174 قضية في عام 2021 أي بمقدار 6236 قضية وبنسبة 52.2%.



أما محكمة الجهراء فقد ارتفع العدد من 2978 قضية عام 2020 إلى 4488 قضية عام 2021 أي بمقدار 1510 قضايا أي بنسبة 50.7%.



وفيما يخص محكمة أسواق المال فقد ارتفع العدد من 179 قضية عام 2020 إلى 207 قضايا عام 2021 أي بمقدار 28 قضية وبنسبة 15.62%.



2 ـ وبالنسبة لنوع القضية: ارتفع الوارد في جميع أنواع القضايا التالية في عام 2021 عن عام 2020:



٭ قضايا الإفلاس بمقدار 33 قضية وبنسبة 300%، والعمالي كلي بمقدار 4935 قضية وبنسبة 98.6%.



٭ أما قضايا تجاري كلي فارتفعت بمقدار 9352 قضية وبنسبة 94.4%، والبيوع بمقدار 257 قضية وبنسبة 93.1%.



٭ وبالنسبة لقضايا «مدني كلي» ارتفع العدد بمقدار 3386 قضية أي بنسبة 88.5%، وقضايا «إداري» بمقدار 2583 قضية أي بنسبة 76.3%، و«تجاري مدني جزئي + حكومة» بمقدار 11164 قضية وبنسبة 66.6%. وقضايا «تجاري مدني كلي حكومة» بمقدار 3331 قضية بنسبة 66.4%، و«إيجارات كلي» بمقدار 8991 قضية وبنسبة 61.3%.



كما ارتفع عدد «إثبات حالة مستعجل في إدارة الخبراء» بمقدار 368 قضية بنسبة 54.7%، و«مستعجل» بمقدار 3055 قضية وبنسبة 50.3%. كما ارتفع عدد قضيا «الاستئناف الجزئي» بمقدار 1384 قضية وبنسبة%46.4، في حين زاد عدد قضايا «استئناف مستعجل» بمقدار 568 قضية بنسبة% 45.1، وزاد عدد «التظلمات» بمقدار 1033 قضية بنسبة 44.6%، و«الإعفاء من الرسوم» بمقدار 316 قضية وبنسبة 17.7%.



٭ القضايا المنظورة: وفيما يخص ‎القضايا المنظورة فقد ارتفع إجمالي القضايا المنظورة من 139453 قضية عام 2020 إلى 200004 قضايا عام 2021 أي بمقدار 60551 قضية وبنسبة 43.4%. ‎



القضايا المفصول فيها:



وفيما يخص القضايا المفصول فيها فقد ارتفع إجمالي القضايا المفصول فيها من 88739 قضية عام 2020 إلى 157265 قضية عام 2021 أي بمقدار 68526 قضية وبنسبة 77.2%.



وفيما يلي توزيع القضايا المفصول فيها حسب:



1 ـ المحكمة: ارتفع إجمالي القضايا المفصول فيها بجميع المحاكم في عام 2021 عن عام 2020 وكان على النحو التالي:



محكمة الأحمدي من 9197 قضية في عام 2020 إلى 17160 قضية في عام 2021 أي بمقدار 7963.



ومحكمة حولي من 12315 قضية عام 2020 إلى 22719 قضية عام 2021 أي بمقدار 10404 قضايا قضية وبنسبة 86.6%. وبنسبة 84.5%.



أما محكمة الفروانية فمن 10374 قضية عام 2020 إلى 18722 قضية عام 2021 أي بمقدار 8348 قضية وبنسبة 80.5%.



وبالنسبة لمحكمة العاصمة من 53229 قضية في عام 2020 إلى 92553 قضية في عام 2021 أي بمقدار 39324 قضية وبنسبة 73.9%.



‏‎ومحكمة الجهراء من 3440 قضية في عام 2020 إلى 5818 قضية في عام 2021 أي بمقدار 2378 قضية.



٭ وبالنسبة لمحكمة أسواق المال من 184 قضية عام 2020 وبنسبة 69.1% إلى 293 قضية عام 2021 أي بمقدار 109 قضايا وبنسبة 59.2%.



2 ـ نوع القضية:



تصدرت أعلى القضايا المفصول فيها في الأهمية النسبية للإجمالي في القضايا التالية:



تجاري مدني جزئي + حكومة بنسبة 22.3%.، وإيجارات كلي بنسبة 18.2%. تجاري كلي بنسبة 16.8%. وعمالي كلي بنسبة 10.0%. تجاري مدني كلي حكومة بنسبة 6.9%. ومدني كلي بنسبة 6.0%، ومستعجل بنسبة 5.9%. إداري بنسبة 5.1%.



ثانيا: القضايا المستأنفة:



بلــغ عـــدد قـــضايا «الاستئناف المستعجل» الواردة 1828 قضية بنسبة 29.5% من إجمالي القضايا المستأنفة الواردة.



وبلغ عدد قضايا «الاستئـــناف الـجزئي» الواردة 4367 قضية وبنسبة 70.5%.



وبلغت نسبة القضايا المفصول فيها إلى القضايا المنظورة في قضايا الاستئناف المستعجل 87.8%، بينما بلغت نسبة الزيادة في قضايا الاستئناف الجزئي 83.5%.



ثالثا: القضايا الجزائية:



1 ـ القضايا المنظورة: ارتفع عدد القضايا المنظورة من 77864 قضية في عام 2020 إلى 147388 قضية في عام 2021 وبمقدار 69524 قضية وبنسبة 89.3%.



فقد بلغت نسبة قضايا الجنح من إجمالي القضايا المنظورة 72.1% لعام 2021 والجنح المستأنفة بنسبة 24.1% والجنايات بنسبة 3.8%.



2 ـ القضايا المفصول فيها:



ارتفع عدد القضايا المفصول فيها من 50262 قضية عام 2020 إلى 94659 قضية عام 2021 وبمقدار 44397 قضية وبنسبة 88.3%.