في إنجاز جديد يسجل لجامعة الكويت ممثلة بكلية طب الأسنان في مركز العلوم الطبية، اختار الاتحاد الأوربي للاختصاصات الطبية الأستاذ المساعد بقسم العلوم الجراحية بالكلية د.محمد كمال كأول ممتحن كويتي والوحيد من خارج القارة في البورد الأوروبي لجراحة الفم والوجه والفكين وجراحات الرأس والرقبة، وذلك خلال الدورة الأخيرة والتي أقيمت في العاصمة الاسبانية مدريد.



والجدير بالذكر أنه سبق لكمال الفوز بجائزة أفضل ورقة بحث علمي من بين الأطباء المشاركين بأفضل الأبحاث خلال المؤتمر السنوي للجمعية النمساوية لجراحة الفم والوجه والفكين قبل عامين، بالإضافة إلى براءة اختراع مشتركة مع استشاري الأنف والأذن والحنجرة بوزارة الصحة د.عبدالمحسن التركي لجبيرة طبية بديلة لفتائل الأنف، كثمرة تعاون مشترك بين كلية طب الأسنان ووزارة الصحة وبدعم من مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي.