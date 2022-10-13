لا نؤيد تغيير مواعيد الحفلات فالأغلبية تفضل أن تعود من الدوامات وتأخذ قسطاً من الراحة

مـن الأنسـب أن يبقـى الوضـع كمـا هو.. والوقـت مناسب لأصحاب الأعراس والمدعوين

لدينا مسؤوليات يجب أن نقوم بها والوقت سيكون غير مناسب لو تم تقديم توقيت الأعراس

الكويت مشهورة بعاداتها القديمة وتراثها الجميل ولن نقوم بتغيير المواعيد كأي دولة

ندى أبونصر



من المعروف ان لأهل الكويت عاداتهم وتقاليدهم الراسخة في معظم شؤونهم وحياتهم المجتمعية، التي توارثوها عن اجدادهم وظلوا محافظين عليها في ظل التغيرات الحياتية والعصر الحديث بجميع تداعياته، ومن أهم تلك التقاليد مواعيد الأعراس وحفلات الزفاف التي لها طابع مميز وغالبا ما تبدأ بعد مساء بعد صلاة العشاء.



خلال الأيام القليلة الماضية، أثار اقتراح مدير إدارة تعزيز الوسطية في وزارة الأوقاف الداعية الإسلامي د.عبدالله الشريكة بأن تقام حفلات الزفاف من بعد العصر إلى صلاة العشاء أسوة ببعض دول الخليج، حالة من الجدل وعدم الرغبة في تغيير مواعيد المناسبات.



«الأنباء» استطلعت آراء مجموعة من المواطنين للوقوف على وجهات نظرهم في هذا الموضوع، حيث أجمعوا على انهم يفضلون ان تبقى العادات والتقاليد كما هي بمواعيدها وطابعها المميز، رافضين تقديم وقت بدء حفلات الزفاف، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، قالت رويدا عدنان انها ليست مع الاقتراح ولا تؤيد تغيير توقيت حفلات الزفاف، مشيرة الى ان الشعب الكويتي له عاداته وتقاليده الراسخة، وحفلات الزفاف تقام من بعد صلاة العشاء واعتدنا على ذلك.



واضافت عدنان: ليس من الضروري انا نقوم بتقليد اي دولة اخرى فكل دولة لها عاداتها فبعد صلاة العشاء يكون الشخص قد أتى من الدوام وأخذ قسطا من الراحة وأدى مسؤولياته ومن ثم يجهز نفسه للذهاب الى حفل الزفاف.



بدورها، قالت ام محمد انها لا تؤيد الاقتراح فإذا اقيمت الاعراس بعد صلاة العصر فالوقت سيكون ضيقا جدا لأهل العرس والمدعوين، واعتدنا منذ زمن ان تبدأ حفلات الزفاف بعد صلاة العشاء وانها ليست مع التغيير.



وتابعت أم محمد: أغلب الناس يفضلون الراحة بعد الرجوع من الدوام، ومن ثم الذهاب الى حفلات الزفاف، وخاصة من لديهم أبناء ومسؤوليات فالوقت سيكون ضيقا جدا بالنسبة لهم.



من جانبها، أكدت أم علي رفضها للمقترح، مضيفة: منذ زمن اعتدنا ان تكون حفلات الاعراس من الساعة 8 الى الساعة 12 مساء، فليس من المعقول ان نعود من الدوام ومن ثم نقوم فورا بالذهاب الى العرس فلن يكون لدينا وقت لنرتاح قليلا فالوقت سيكون ضيقا جدا وغير مناسب.



من ناحيته، أشارت أم راكان إلى أنها ليست مع التغيير وتشعر بأن الوقت سيكون ضيقا جدا وخاصة للمرأة العاملة والتي لديها اطفال فيجب ان تأتي من الدوام وترتاح قليلا وترى اطفالها ومن ثم تجهز نفسها وهذا كله يحتاج الى وقت كاف.



من جهته، ذكر جاسم دشتي انه ضد الاقتراح ومن الصعب تغيير عادات وتقاليد تربينا عليها، ومنها ان تكون اوقات حفلات الزفاف من بعد صلاة العشاء ومن الانسب ان يظل الوضع كما هو، فالوقت سيكون مناسبا اكثر لاهل العرس والمدعوين ولجميع التحضيرات المطلوبة للحفلات.



وفي السياق ذاته، بين عباس اشكناني انه ليس مع الاقتراح والمعروف ان اعراسنا تبدأ من بعد صلاة العشاء والكويت مشهورة بعاداتها وتراثها الجميل ولن نقوم بتغيير هذا الشيء، وفي كثير من الاحيان يكون الشخص مدعوا لأكثر من حفل زفاف ويقوم بالذهاب الى اكثر من مكان فإذا كان وقت العرس بعد صلاة العصر فسيكون ضيقا جدا.



أما علي صالح فلفت الى أن التوقيت الحالي أفضل بالنسبة للجميع وخاصة مع المسؤوليات وازدحام الطرقات عند العودة من الدوامات ولو أصبحت الاعراس بعد صلاة العصر سيكون الوقت ضيقا جدا للجميع.