شاركت كلية الهندسة والعلوم التطبيقية بالجامعة الأمريكية في الكويت AUK في التحدي الثالث لشركة الملاحة الجوية الوطنية وإدارة الفضاء «ناسا» Space Apps Challenge، والذي يعتبر أكبر مسابقة هاكاثون (ماراثون البرمجيات) في العالم تطلقها «ناسا».



ونظم المسابقة عميد الكلية د.أمير زيد وعضوا هيئة التدريس بالكلية د.مروة شعراوي ود.أيمن النجار، وقد كانت الكويت ضمن العديد من الدول المشاركة حول العالم، كما استمر الهاكاثون لمدة 48 ساعة حضرها 40 متسابقا، منهم طلبة المدارس الثانوية وطلبة الجامعة الأمريكية في الكويت وعدد من الخريجين والأساتذة.



وقد تم تقسيم المتسابقين إلى 8 فرق مكونة من علماء وبرمجيين وعشاق للفضاء ومصممي حرافيك ومحللي الأعمال، واستمر عمل الفرق لنحو 48 ساعة سعوا خلالها لإنتاج تطبيقات وألعاب ومواقع إلكترونية تهتم بالتحديات التي تواجه «ناسا».



واختتمت المسابقة بحفل في الحرم الجامعي، حيث بارك د.زيد لجميع المشاركين، مشيدا بجهودهم ومثابرتهم خلال مدة قصيرة ومكثفة لإنتاج حلول برمجية يمكن تسويقها واستخدامها، وقال: «نحن نعيش في عالم رقمي بالدرجة الأولى، حيث يعد الهاكاثون فرصة ذهبية لتعزيز المهارات المطلوبة لتطوير الحلول الرقمية التي يمكن تطبيقها في العالم الواقعي،» معربا عن سعادته بوجود عدد من الشباب الذين يظهرون مواهبهم وأفكارهم المبتكرة، ويبثون مستويات عالية من الطاقة والحماس الملهمين.