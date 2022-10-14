استضافت جامعة تكساس-أوستن العريقة في الولايات المتحدة الأميركية محاضرة علمية ألقاها د.عيسى محمد الصفران من قسم هندسة البترول في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت بعنوان «نمذجة ترسبات الأسفلت في مكامن وآبار النفط» لدى زيارته للجامعة، والتي حضرها أساتذة وطلبة القسم.



وقد التقى د.الصفران أثناء زيارته مجموعة من أساتذة القسم وطلبة الدراسات العليا في عدة اجتماعات تناول فيها عرضًا لأنشطة جامعة الكويت البحثية والأكاديمية ومجالات التعاون المشترك بين الجامعتين.



كما زار د.الصفران مختبرات تعزيز إنتاج البترول في القسم للتعرف على إمكانات القسم المخبرية والعلمية.