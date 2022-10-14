أعلن نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خليل الشطي، أن الرابطة وبالتعاون مع مركز ابن الهيثم للتدريب أثناء الخدمة سوف تقيم عدة دورات تدريبية لمنتسبيها، وتقام بمركز ابن الهيثم في منطقة العديلية، ويحاضر فيها نخبة من المحاضرين المتميزين، متمنيا أن تعم الفائدة على الجميع، ومثمنا تعاون د. وليد إضبية مع الرابطة وتقديم كل ما هو جديد لأعضاء هيئة التدريب بالكليات.



وأوضح الشطي أن الدورات ستبدأ من تاريخ 23 الجاري، الدورة الأولى بعنوان «الابداع والتميز في التدريب» تحاضر بها د. بدور خالد الصقعبي، والدورة الثانية بعنوان «الابتكار والتجديد في التدريب» وتحاضر بها أ. عزيزة حسين، والثالثة بعنوان «الخطابة والالقاء في التدريب» تحاضر بها أ. غدير محمد الرندي، والدورة الرابعة بعنوان «مدرب على القمة» ويحاضر بها أ. نور ياسين العومي، والدورة الخامسة بعنوان «أسرار المدرب المتميز» تحاضر بها أ. نورة عبدالرحمن البريكان.



وأشار الشطي إلى أن هذه الدورات ستكون من الساعة الخامسة إلى الثامنة مساء خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الجاري، مهيبا بزملائه أعضاء هيئة التدريب الراغبين في حضور أي من هذه الدورات للتواصل عبر الواتساب من الأحد للخميس 20 أكتوبر أو لحين اكتمال العدد المطلوب، وذلك للتسجيل على الرقمين التاليين:



كلية التربية الأساسية (66530609)



باقي كليات الهيئة (99077799).