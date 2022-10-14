دعا قسم المنح الدراسية بإدارة الإسكان الطلابي وشؤون الطلبة الوافدين بعمادة شؤون الطلبة، الطلبة المستجدين المقبولين في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2022/2023 ضمن فئة المنح الثقافية ومنح الوزير، إلى الإسراع في تقديم الأوراق المطلوبة لصرف المكافأة الطلابية إلى القسم وهي (ورقة تحويل بنكي (IBAN)، وصورة هوية الطالب أو الجدول الدراسي).



وبين القسم أن تقديم الأوراق المطلوبة يكون عبر خدمة «الواتساب» الخاص بالقسم وهو (24984114) أو الحضور لقسم المنح الدراسية بإدارة الإسكان الطلابي وشؤون الطلبة الوافدين بالشويخ مبنى رقم (4).