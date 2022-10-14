إعلن مكتب مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس عن التحول الإلكتروني الكامل لاختبارات القدرات الأكاديمية والمقرر عقدها في أيام 29 أكتوبر و26 نوفمبر و10 ديسمبر، والمزمع عقدها داخل الحرم الجامعي في مدينة صباح السالم الجامعية بمنطقة الشدادية.



كما أعلن المكتب أن إجمالي عدد الطلبة والطالبات المسجلين للاختبارات منذ فتح باب التسجيل بتاريخ 10 أكتوبر 2022 في الساعة العاشرة صباحا، بلغ نحو 10 آلاف طالب وطالبة. وقد تم نفاد جميع المقاعد خلال 48 ساعة فقط من فتح باب التسجيل.



وطمأن المكتب الطلبة وأولياء أمورهم بأنه يعمل جاهدا على توفير مواعيد جديدة لاستقبال أبنائنا الطلبة الراغبين في التقدم لأداء الاختبار، وعليه ندعو الجميع لمتابعة الصفحة الخاصة بنظام تسجيل الاختبارات الإلكتروني https://portal.ku.edu.kw/kustatic/placement/index.htm



ومتابعة حساب الإنستغرام الخاص بالمكتب @Cemvpaa مع تفعيل خاصية الإشعارات لمعرفة كل ماهو جديد.



وأعرب عن أسفه الشديد عن الخلل الفني والذي أدى إلى تعطل نظام التسجيل في مساء يوم الاثنين الموافق 10 اكتوبر نتيجة للضغط الشديد على نظام التسجيل الإلكتروني.