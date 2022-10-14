آلاء خليفة



تفقد مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي مبنى كلية العلوم في مدينة صباح السالم الجامعية موقع حادثة الوفاة المؤلمة التي وقعت امس الأول، واجتمع بالطاقم الطبي في العيادة الطبية الذي كان متواجدا وقت الحادث، كما اجتمع بأعضاء إدارة الأمن والسلامة، مقدما امتنانه وشكره لما قاموا به من جهود وسرعة استجابة.



كما التقى مدير الجامعة الطلبة الذين شهدوا الحادثة الأليمة، واطمأن على صحتهم معربا عن شكره وامتنانه لموقفهم البطولي والنبيل وتضحياتهم في محاولة إنقاذ زميلتهم الفقيدة، ومقدما خالص التعازي وأصدق المواساة لأسرة الفقيدة وذويها، سائلا المولى عزّ وجلّ أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان. وقد رافق مدير الجامعة أمين عام الجامعة بالإنابة د.محمد إبراهيم زينل، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط د.أسعد عبدالعزيز الراشد، والقائم بأعمال عميد كلية العلوم د.محمد بن سبت، والقائم بأعمال الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق د.عبدالله المحيسن، والقائم بأعمال مدير البرنامج الإنشائي د.خالد الهزاع، والقائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة يوسف الخميس، ومدير إدارة الإنشاءات والصيانة المهندسة حميدة الخالدي وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية في الكلية.