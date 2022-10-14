آلاء خليفة



كشف رئيس اللجنة الميدانية لانتخابات الجمعيات العلمية لكليات جامعة الكويت للعام الجامعي 2023/2022 فالح المسعود عن استمرار قطار انتخابات الجمعيات الطلابية بجامعة الكويت للأسبوع الثاني في عدد من الكليات الجامعية، بداية في كلية التربية يوم الأحد المقبل 16 الجاري، ويوم الاثنين 17 منه انتخابات جمعية طلبة كلية الطب، ثم يوم الثلاثاء 18 منه انتخابات جمعية طلبة كلية العلوم الإدارية وجمعية طلبة الآداب وجمعية طلبة كلية طب الأسنان، وفي يوم الأربعاء 19 الجاري انتخابات جمعية طلبة كليتي الصحة العامة والعلوم الطبية المساعدة، كما ستجرى انتخابات جمعية طلبة كلية الهندسة والبترول يوم الخميس المقبل 20 الجاري.



كما أعلن عن تزكية القائمة الاجتماعية في انتخابات جمعية طلبة كلية العلوم الاجتماعية بعد إغلاق باب الترشح يوم الثلاثاء الماضي وعدم ترشح أي قائمة منافسة.



وأضاف المسعود، أن انتخابات الأسبوع الثاني التي ستجرى هذا العام ستنطلق في كلية التربية والتي يتنافس عليها كل من القائمة المستقلة والقائمة الإسلامية التربوية، موضحا أن عدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت في انتخابات جمعية طلبة كلية التربية بلغ 8531 طالبا وطالبة منهم 1013 طالبا و7518 طالبة، مبينا أن قاعات الاقتراع التي ستجرى فيها الانتخابات ستكون قاعة 35 للطالبات وقاعة 33 للطلبة في المبنى الجنوبي، كما تم اختيار أعضاء اللجان العامة في الانتخابات من أصحاب الكفاءة والخبرة، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع القوائم المتنافسة.