عبدالعزيز الفضلي



تواصل وزارة التربية جهودها مع الجهات ذات الصلة لإنهاء الاجراءات الخاصة بالمعلمين الذين تعاقدت معهم الوزارة من الأردن وفلسطين. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» عن ان ما يقارب 618 معلما ومعلمة تم التعاقد معهم، منهم 129 من الأردن و489 من فلسطين، تم انهاء اجراءاتهم الخاصة بوزارة التربية وبانتظار الانتهاء من الجهات الأخرى. واضافت ان الوزارة خاطبت ديوان الخدمة المدنية ومازالت الأمور معلقة، مشيرة الى انه فور موافقة الديوان سيتم ارسال التأشيرات للمعلمين وحجز تذاكر لدخولهم البلاد. ولفتت الى ان وزارة التربية استعدت جيدا لاستقبال المعلمين وتسليمهم 200 دينار كسلفة أولى على أن تخصم من الراتب، داعية «الديوان» إلى الإسراع في إنهاء إجراءاتهم لسد النقص في الهيئات التعليمية خاصة في المواد العلمية.