عاد إلى البلاد صباح أمس قادما من الولايات المتحدة، وفد المنتخب الكويتي للدراجات المائية عقب مشاركته المتميزة في منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية 2022 - جولة أميركا - التي نظمها الاتحاد العالمي للدراجات المائية في بحيرة ليك هافاسو بولاية أريزونا الأميركية، وسط مشاركة عالمية واسعة.



وكان في استقبال المنتخب حامد الهزيم نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع بالتكليف وممثلا عن المدير العام للهيئة، وفيصل القصير أمين صندوق النادي البحري، حيث قاما بتقليد أفراد المنتخب بأطواق الزهور شاركهما في ذلك اللواء إبراهيم بوربيع والد البطل العالمي محمد بوربيع، فيما أشاد الهزيم في تصريح له بما حققه أبطال الكويت من بطولات وإنجازات مشرفة في هذه البطولة العالمية الكبرى، ليؤكدوا بذلك علو كعب الكويت في رياضة الدراجات المائية والحضور القوي لأبنائها للمنافسة على المراكز الأولى وتحقيق الإنجازات المتتالية، مضيفا أن الهيئة العامة للرياضة حريصة على دعم الشباب الرياضي للمشاركة في البطولات العالمية والإقليمية والعربية والخليجية وتهيئة كافة الظروف التي تسهم في تعزيز قدراتهم وإمكاناتهم ولتحقيق النتائج المشرفة.



من جانبه، أشار القصير إلى أن مجلس إدارة النادي البحري كان على ثقة كبيرة بتحقيق أبطال المنتخب للمراكز الأولى والنتائج المشرفة ليستمروا في تعزيز سجل النادي والكويت بالإنجازات المتتالية والأرقام القياسية في مجال رياضة الدراجات المائية، وأعرب عن شكر النادي وتقديره للدعم الذي حظي به المنتخب من قبل الهيئة العامة للرياضة ومن الجهات الراعية.



وكان المنتخب المشكل من قبل النادي البحري قد حصد 5 ميداليات في جولة أميركا (1 ذهبية - 3 فضيات - 1 برونزية)، حيث حقق البطل العالمي محمد جاسم الباز ذهبية المركز الأول في فئة كبار المحترفين Pro runabout Gp وحقق زميله بطل أبطال العالم وحامل اللقب للموسم الماضي محمد بوربيع فضية المركز الثاني في هذه الفئة، فيما حقق البطل العالمي راشد الراشد فضية المركز الثاني في فئة الجالس Naturally asp وفضية المركز الثاني في فئة الجالس Amateur Runabout Rec Lites للهواة، وحقق البطل العالمي سالم المطوع برونزية المركز الثالث في فئة الواقف Pro am ski .super stock