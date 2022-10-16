مبارك الخالدي



يخوض منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 سنة اختبارا قويا مساء اليوم عندما يلتقي منتخب العراق ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة للتصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس آسيا 2023 في أوزبكستان، والتي تقام على ستاد علي صباح السالم بنادي النصر، ولحساب المجموعة ذاتها يسبق المواجهة لقاء يجمع استراليا مع الهند.



وكانت الجولة الأولى من التصفيات قد أسفرت عن فوز استراليا على الأزرق 4-1، والعراق على الهند 4-2.



ويخوض منتخبنا مباراة اليوم بشعار الفوز وليس غيره إذا ما أراد الإبقاء على آماله في المنافسة على التأهل.

وتبقى آمال منتخبنا في التأهل قائمة شريطة الفوز اليوم، وكذلك في مباراته الأخيرة أمام الهند، مع تسجيله عددا من الاهداف تؤهله للدخول في سباق التأهل مع أصحاب افضل مركز ثان على مستوى المجموعات.