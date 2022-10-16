مبارك الخالدي



يدخل قرار الهيئة العامة للرياضة 25 لسنة 2022 والخاص باعتماد لائحة الاحتراف الرياضي حيز التنفيذ اليوم مع صدوره بالجريدة الرسمية، ويشير القرار الى دعم الهيئة عقود اللاعبين المحترفين في عدد من الألعاب.

وبينت الهيئة ان الدعم المالي المقدم لعقود اللاعبين المحترفين يهدف الى الانتقال من الهواية الى الاحتراف والارتقاء بمستوى الألعاب فنيا وإداريا وضمان المزيد من الانضباط والانتظام والاستعداد الجدي والالتزام الرياضي من اجل رفعة مستوى اللاعب الفني وانعكاس ذلك على مستوى اللعبة وتحفيز الرياضي لتطوير مستواه البدني والفني.

وأوضح القرار عددا من الشروط الواجب توافرها في اللاعب كي ينطبق عليه وصف المحترف في الألعاب الجماعية والفردية.

كما أشار إلى الألعاب التي يشملها القرار وإعداد اللاعبين، وأورد القرار نموذجا استرشاديا لعقد الاحتراف بين اللاعب والنادي. إلى ذلك، دعا مجلس إدارة النادي العربي الأندية لاجتماع الليلة لمناقشة لائحة الاحتراف وموقف الأندية من دعوة الهيئة العامة للرياضة لتعديل أنظمتها الأساسية.



الجدير بالذكر ان أغلب الأندية رفضت إجراء التعديلات على أنظمتها الأساسية في هذا التوقيت نظرا لضيق الوقت وقرب موعد انتخابات الأندية الشاملة والمتخصصة والمحدد لها يومي 12 و15 يناير المقبل.