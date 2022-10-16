هادي العنزي



توج الكويت بطلا لبطولة الأندية العربية الـ 34 لكرة السلة، بعد تغلبه على نظيره الأهلي المصري في المباراة النهائية بنتيجة 78 - 77 التي اقيمت على صالة اتحاد كرة السلة بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات.



وشهدت قمة البطولة العربية احداثا مثيرة وتنافسية على مدار الأشواط الأربعة، وتبادل الفريقان التقدم وانتهى النصف الأول من المباراة بنتيجة 37-36 لمصلحة الأهلي، ولكن تمكن الكويت من التقدم في الربع الثالث، وعاد الأهلي منافسا بقوة في الدقائق الحاسمة من المباراة، ولكن كانت الكلمة الأخيرة لرجال الأبيض، ليتوجوا باللقب للمرة الأولى في تاريخهم.



وفي مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع تغلب فريق نادي بيروت اللبناني على كاظمة 102-97 ليحصد الفريق اللبناني المركز الثالث في البطولة، وقد جاءت المواجهة متكافئة بين الفريقين، وامتدت لشوط إضافي خامس، بعد تعادل الفريقين بـ85 نقطة لكل منهما في الوقت الأصلي.



إلى ذلك، أشاد رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة اللواء إسماعيل القرقاوي بحسن تنظيم البطولة.

وأبدى القرقاوي سعادته بالمستويات الفنية العالية التي قدمتها الأندية العربية في البطولة الـ 34 لكرة السلة للرجال، مضيفا: «بصدد الإشراف على تنظيم البطولة العربية المقبلة للمنتخبات، والمزمع إقامتها في فبراير المقبل، وقد تقدم اتحادا كرة السلة في الكويت وتونس بطلبي استضافة البطولة، ولم يبت مجلس الإدارة بشأن البلد المستضيف بعد.