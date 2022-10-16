يشارك فريق نادي الطموح الكويتي الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية في بطولة العالم العاشرة لاتحاد «متلازمة الداون suds» للسباحة التي انطلقت أمس في البرتغال وتستمر حتى 23 الجاري بمشاركة 20 دولة.



وقبيل مغادرة الوفد مساء الجمعة، قالت رئيسة مجلس إدارة النادي ورئيس الوفد المشارك رحاب بورسلي إن فريق النادي للسباحة المؤلف من 3 لاعبين وهم محمد النيباري ومحمد التركيت ومشعل البدر قد تمكنوا من اجتياز التمارين المكثفة وفق المعايير الرياضية العالمية المطلوبة للمشاركة في هذه البطولة، حيث سيشارك اللاعبان البدر والنيبارى في سباقات 50 متر حرة و50 متر ظهر و50 متر فراشة، فيما سيشارك التركيت في سباق 50 متر حرة.

وأضافت بورسلي أن اللاعبين تمكنوا أيضا من الحصول على رخصة الغوص في المياه المفتوحة بإشراف اختصاصيين من اتحاد مدربي الغوص المحترفين في البلاد، مبينة أن مشاركتهم تتمثل بسباحة الظهر والصدر والفراشة والحرة، مشيرة إلى أن هناك بطولات مقبلة لنادي الطموح في لعبتي القوى والفروسية اللتين ستقامان في مصر في نوفمبر وبطولة الألعاب الأولمبية الدولية في برلين في يونيو المقبل.