ناصر العنزي



فرط لاعبو القادسية والكويت في فرصهما وخرجا متعادلين 1-1 في المواجهة التي جمعتهما على ستاد جابر أمس في ختام الجولة السابعة لدوري زين الممتاز، وبذلك انفرد «الأبيض» بالصدارة برصيد 14 نقطة فيما بقي «الأصفر» في المركز الثامن بـ 9 نقاط وهو مركز لا يليق به وجماهيره.

لم يتعامل الفريقان مع الفرص التي سنحت لهما خلال الشوط الأول متوسط المستوى كما ينبغي، فضلا طريق المرمى، وكان القادسية بقيادة بدر المطوع البادئ بالتهديد غير ان عيد الرشيدي سدد الكرة برعونة وهو في موقع مثالي للتسجيل «13»، وانبرى المطوع لكرة ثابتة لكنها ذهبت فوق العارضة بقليل «17»، ورد الكويت بهجمات سريعة هدد فيها مرمى خالد الرشيدي وسدد عمرو عبدالفتاح كرة زاحفة ردها الرشيدي بصعوبة «35»، فيما كانت اخطر فرص الأبيض بعدما أبعد مدافع القادسية ضاري سعيد الكرة برأسه فذهبت نحو مرماه لولا يقظة الرشيدي الذي أنقذ فريقه من هدف محقق «47».



ووقع لاعبو الفريقين في أخطاء عدة ومنها سوء التمرير وضعف التسديد ولم يكن مهاجم القادسية سيدريك هنري في حالة جيدة بعد ما أفسد تمريرات زملائه، فيما غاب ثنائي هجوم الكويت شيركو كريم وياسين الخنيسي بسبب قلة الامداد لهما.

ونجح القادسية في التقدم في الشوط الثاني بواسطة عيد الرشيدي بعد تمريرة بدر المطوع الانفرادية «60» إلا ان الرد كان سريعا من الكويت بقدم عمرو عبدالفتاح بعد ما سدد كرة زاحفة «64»، وبعد عدة تغييرات من المدربين بونياك ورادان سارع الفريقان في تنظيم الهجمات بغية تسجيل هدف إلا ان الكرات لم تكتمل خطورتها.

وحصل البديل نايف زويد على فرصة ذهبية لإضافة هدف ثان وذهبت كرته خارج المرمى «84»، وظهر الأصفر أفضل حالا من خصمه في الشوط الثاني إلا أنه فرط في فرصه. أدار المباراة الحكم السلوفيني رايد اوبرينوفيتش ونجح في ادارتها.