يعقوب العوضي



فاز فريق الكرة الطائرة بنادي كاظمة على الجهراء بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة اتحاد الكرة الطائرة بمجمع الشيخ سعد العبدالله، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الاتحاد، ورفع البرتقالي رصيده إلى 9 نقاط متصدرا الترتيب العام، بينما بقي الجهراء على رصيده السابق بـ 4 نقاط.



وفي لقاء آخر، فاز القادسية على برقان بنفس النتيجة ورفع رصيده إلى 5 نقاط، فيما بقي رصيد برقان عند نقطة واحدة، كما فاز العربي على الصليبخات بنفس النتيجة أيضا ورفع رصيده إلى 5 نقاط، فيما بقي الخاسر دون نقاط، وتغلب الساحل بثلاثية نظيفة على الشباب ورفع رصيده إلى 5 نقاط، بينما بقي الخاسر دون رصيد.