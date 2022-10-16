نجح بطل الكويت علي الهندال في تحقيق أول ميدالية للكويت في منافسات البطولة الآسيوية الرابعة لألعاب القوى للناشئين والناشئات المتواصلة بالبلاد بإحرازه برونزية مسابقة إطاحة المطرقة التي أقيمت أمس السبت في ثالث أيام البطولة وذلك بتحقيق مسافة قدرها 64.90م ليحل ثالثا خلف الايراني مهدي جشمة الذي نال الذهبية والهندي محمد ايمان.



وبهذه المناسبة، أعرب الهندال عن سعادته بهذا الإنجاز الذي تحقق بعد منافسة قوية من لاعبي آسيا المتميزين.



إلى ذلك، اعتمد اتحاد غرب آسيا لألعاب القوى النظام الأساسي المعدل للاتحاد ليتوافق مع الأنظمة الجديدة للاتحادين الدولي والآسيوي للعبة الهادفة لتطوير هذه الرياضة ودعم كل عناصر اللعبة في المنظومة الرياضية للعبة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الاتحاد الكويتي سيار العنزي إن هذا التعديل يأتي لمزيد من التنظيم في كل ما يتعلق بشؤون الاتحاد وبما يسهم في بناء قاعدة واعدة من اللاعبين المميزين من خلال اقامة البطولات في مختلف المراحل السنية.

في غضون ذلك، أكدت عضو اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات أن الهدف من المشاركة في البطولة الآسيوية هو اكتساب الخبرة في أول مشاركة لفتيات الكويت في هذا المحفل الكبير، وأننا فخورون بمشاركتهن الأولى بغض النظر عن النتائج.