يحيى حميدان



يختتم منتخبنا الوطني للشباب تحت 19 سنة مشاركته في تصفيات كأس آسيا بلقاء «تحصيل حاصل» أمام الهند عند الساعة الـ 7:30 مساء اليوم على ستاد علي صباح السالم بنادي النصر، فيما يلتقي المنتخبان العراقي والاسترالي عند الساعة الـ 4:30 لتحديد هوية بطل المجموعة الثامنة.

وخرج «أزرق الشباب» رسميا من دائرة حسابات التأهل بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي أمام العراق 0-2 أول من أمس ضمن الجولة الثانية، فيما تغلبت استراليا على الهند 4-1.



ويحتل منتخبنا المركز الرابع والأخير دون رصيد من النقاط، ويتقدم عليه المنتخب الهندي بذات الرصيد في المركز الثالث لتسجيله أهدافا أكثر، ليخرج المنتخبان من المنافسة رسميا.

ويتصدر المنتخب الاسترالي الترتيب برصيد 6 نقاط وهو ذاته رصيد العراق، وسجل «الكنغارو» 8 أهداف واستقبل هدفين، فيما سجل «أبناء الرافدين» 6 أهداف واستقبلوا هدفين.



ويكفي استراليا والعراق التعادل لضمان التأهل رسميا إلى نهائيات كأس آسيا المقرر اقامتها في أوزبكستان العام المقبل، حيث سيرفع المنتخبان رصيدهما إلى 7 نقاط وهو ما لم يصله أي منتخب آخر في حسابات أصحاب المركز الثاني بالمجموعات الأخرى وعددهم 5 منتخبات، بينما خسارة أي منهما ستدخله في حسابات خاصة مع بقية أصحاب الوصافة.



وبعد مباراة منتخبنا الوطني مع العراق، قال المدرب محمد الفيلكاوي ان الخسارة من العراق والخروج من دائرة المنافسة بشكل مبكر أمر مؤلم، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة وفر لمنتخب الشباب إعدادا رائعا، ولكن جائحة كورونا أثرت على هذا الجيل من اللاعبين الذين يخوض بعضهم مشاركته الأولى مع المنتخب في المنافسات الخارجية.