المطر: الجميع مدعو للمشاركة والجري والمنافسة والاستمتاع

«البابطين» تواصل شراكتها الإستراتيجية مع السباق وتقدم سيارة نيسان كيكس 2023

«أوريدو» شريك إستراتيجي للسباق يكافئ المتسابقين والحضور بجوائز استثنائية وحصرية



ينطلق سباق بنك الكويت الوطني الجري السنوي يوم السبت 10 ديسمبر 2022 من مسافتين 10 و5 كلم على شارع الخليج العربي. وبإمكان الراغبين في المشاركة التسجيل في السباق إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني المخصص للسباق NBK.com/nbkrun.



ويبدأ السباق في تمام 8:30 صباحا على مسافتين: الأولى تبلغ 10 كيلومترات من شاطئ بنيد القار والثانية مسافة 5 كم وتبدأ مقابل سوق شرق على أن تكون نقطة النهاية للمسافتين في حديقة شاطئ الشويخ بجانب مبنى الـ KPC.

ويفتح السباق مجال المشاركة من عمر 15 عاما وما فوق.



ويواصل بنك الكويت الوطني إطلاق هذا السباق منذ 27 عاما، دأب خلالها على إضافة المتعة والحماس ودعوة الجميع من الرياضيين والهواة على حد سواء مما جعله حدثا عائليا بامتياز.



ويشارك في سباق هذا العام شريكان استراتيجيان أساسيان وهما مجموعة البابطين وشركة أوريدو اللذان يقدمان جوائز قيمة تتوزع بين المتسابقين والحضور.



بدوره، يقدم بنك الكويت الوطني جوائز مادية قيمة للمتسابقين الثلاثة الأوائل من كل فئة مشاركة من النساء والرجال لكل من المسافتين 5 و10 كلم الفائزين بالمراكز الأولى، كما تقدم شركة اوريدو للفائزين اشتراكات سنوية بـ «شامل» وساعات ابل الإصدار الجديد من ساعات آبل الجيل الثامن وأبل ووتش الترا.



أما الحفل الختامي فيتيح هذا العام فرصة لجميع المشاركين للدخول في السحوبات الكثيرة والفوز بسيارة كيكس 2023 المقدمة من الشريك الاستراتيجي للسباق مجموعة البابطين، إضافة إلى جوائز لحضور مباريات كأس العالم في قطر ومباريات فريق باريس سان جرمان في فرنسا تقدمة الشريك الاستراتيجي للسباق شركة أوريدو.

كما يتضمن الحفل الختامي للسباق العديد من الفعاليات والنشاطات والمسابقات التي تحمل الكثير من الهدايا والجوائز للمشاركين.



وفي تعليقها، قالت مساعد مدير عام إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني منال المطر: «لطالما كان هذا السباق مجالا فريدا ومتنفسا استثنائيا يستمتع فيه جميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار وما يوفره هذا الحدث من فرح وإيجابية ومشاركة مجتمعية هو ما تستحقه الكويت».



وأكدت المطر على أن التزام بنك الكويت الوطني بإطلاق هذا السباق سنويا هو جزء لا يتجزأ من مساهماته المتنامية لتعزيز الاستدامة، داعية الجميع ليكون شريكا في هذا الحدث الرياضي في العاشر من ديسمبر للجري والمنافسة والاستمتاع.



ولفتت المطر إلى أن هذا المهرجان الرياضي والاجتماعي لطالما كان حدثا غير مسبوق في كل مرة ينطلق، نظرا للمشاركة الشعبية الضخمة التي تواكبه والزخم الجماهيري الذي يستقطبه سنويا.



وأضافت المطر أن بنك الكويت الوطني ملتزم تجاه مجتمعه، ولأن التوعية الصحية والرياضية هي شرط أساسي لبناء مجتمع سليم ولأن التنمية الحقيقية للمجتمعات تبدأ بنمط مختلف ومغاير، فإننا سنواصل العمل والمضي قدما في تبني ودعم مختلف الفعاليات التي تشجعنا على هذا النمط وفي مقدمها سباق المشي الذي نعتز بأن يكون إحدى أهم مبادراتنا وأضخمها الذي مازال متواصلا منذ نحو ربع قرن.



ويأتي سباق الوطني للجري في إطار المبادرات الاجتماعية التي دأب البنك الوطني على تنظيمها سنويا تأكيدا على نهجه الثابت في تنمية المجتمع.

وتشمل مبادرات الوطني مختلف الفعاليات الاجتماعية والإنسانية والخيرية والتعليمية والرياضية والبيئية التي تسعى إلى خدمة المجتمع والمساهمة في تنميته على نحو أفضل.