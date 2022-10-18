أحرز منتخب الكويت لألعاب القوى أمس ميداليتين (ذهبية وفضية) في اليوم الأخير لمنافسات البطولة الآسيوية الرابعة للعبة للناشئين والناشئات التي امتدت 4 أيام ليرفع الأزرق رصيده الى 4 ميداليات في البطولة.



وتوجت الهند بلقب البطولة التي أقيمت في مضمار الاتحاد بمنطقة كيفان برصيد 24 ميدالية (7 ذهبيات و10 فضيات و7 برونزيات) تلتها الصين تايبيه برصيد 9 ميداليات (6 ذهبيات وفضية وبرونزيتين)، فيما أحرزت أوزبكستان المركز الثالث بـ 8 ميداليات (6 ذهبيات وفضية واحدة وبرونزية).



وقد أحرز البطل عبدالله العازمي الميدالية الذهبية الوحيدة للكويت بالبطولة بعد فوزه بالمركز الأول في مسابقة الوثب الطويل بمسافة 7.34 أمتار، وتمكن يعقوب العازمي من تحقيق نتيجة جيدة في سباق 200 متر عدو إثر احتلاله المركز الثاني والميدالية الفضية بعد أن قطع المسافة 21.55.



وقال رئيس الاتحاد الكويتي لألعاب القوى ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة سيار العنزي إن البطولة نجحت تنظيميا وفنيا بشهادة الوفود المشاركة بعد ان شهدت مشاركة اكثر من 420 لاعبا من الناشئين والناشئات اضافة الى أجهزتهم الفنية والادارية يمثلون 30 منتخبا.

وذكر ان الاتحاد يطمح لتنظيم بطولة اسيا للعمومي للرجال وللسيدات بعد أن اكدت هذه الاستضافة المميزة قدرة الاتحاد على استضافة البطولات الكبرى.