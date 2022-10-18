هادي العنزي



قال رئيس مجلس إدارة النادي العربي عبدالعزيز عاشور إن الأندية ليست في صراع مع الهيئة العامة للرياضة، مؤكدا: «هدفنا واحد ومشترك، وهو خدمة الرياضة الكويتية وحل مشاكلها».



وأضاف في تصريح إثر اجتماع أول من أمس في النادي العربي، بحضور جميع ممثلي الأندية، أن «الهيئة» اتخذت قرارات في الفترة الأخيرة تهم الأندية دون استشارتها والرجوع إليها، وخاصة ما يتعلق بلائحة الاحتراف الجزئي، خاصة أنها تمس صميم عمل الأندية، ويتعلق بشكل مباشر بمصلحة اللاعبين، لافتا الى وجود بعض السلبيات تتضمنها اللائحة.



وأعلن عاشور عن تشكيل لجنة مكونة من أمناء سر أندية العربي، والقادسية، وكاظمة، والسالمية لدراسة الموقف من التعديلات الأخيرة التي أعلنت عنها الهيئة فيما يتعلق بالتعديلات المزمع إجراؤها على النظم الأساسية للأندية.



وذكر عاشور أن اللجنة ستسعى في الأيام القادمة إلى الاجتماع بوزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لوضع الحلول المناسبة للخروج بأفضل صورة للائحة، مضيفا ان دول مجلس التعاون الخليجي تطورت في المجال الرياضي، وسبقتنا بمراحل كبيرة، بينما لا نستطيع تحقيق أبسط الأهداف محليا، جراء غياب التعاون من الهيئة العامة للرياضة، التي يفترض بها أن تكون عونا وسندا للأندية.



من جانبه، أكد أمين السر العام بنادي كاظمة يوسف بوسكندر أن الأندية شريك أساسي في صنع القرار الرياضي، سواء كان على مستوى الهيئة العامة للرياضة أو الاتحادات الرياضية، مضيفا اننا نعتب على إخواننا في «الهيئة» على عدم مراجعة الأندية أو الاستئناس برأيها بشأن اللائحة الجديدة.