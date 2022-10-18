يحيى حميدان



تنطلق مساء اليوم منافسات كأس سمو ولي العهد، البطولة الغالية التي يسعى كل فريق للتتويج بلقبها لأهميتها الكبيرة في نفوس الرياضيين. ويلعب اليوم اليرموك مع برقان على ستاد نادي الشباب في افتتاح منافسات دور الـ 16 من المسابقة.



وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، ويلعب غدا الفحيحيل مع خيطان على ستاد علي صباح السالم، والساحل مع النصر على ستاد عبدالله الخليفة، فيما تقام مباراتان يوم الخميس تجمعان الجهراء مع كاظمة، والقادسية مع الصليبخات، ومثلهما الجمعة بلقاء الشباب مع التضامن، والكويت مع السالمية في ختام دور الـ 16، علما أن حامل اللقب العربي تأهل تلقائيا إلى الدور ربع النهائي الذي سيقام يومي 26 و27 الجاري.



ويتشارك القادسية والكويت في صدارة السجل الذهبي للمسابقة بتحقيق كل منهما اللقب في 9 مناسبات، فيما حصل العربي على الكأس 8 مرات، ثم السالمية (لقبان) وكاظمة (لقب وحيد).



وفي مباراة اليوم التي ستجمع بين فريقين من دوري «زين» للدرجة الأولى، تميل الكفة على الورق لمصلحة اليرموك صاحب المركز الثاني في «دوري المظاليم» برصيد 9 نقاط وذلك للمستويات الكبيرة التي قدمها الفريق في مبارياته الأربعة الأولى.



وتضم صفوف «اليرامكة»، الذي يقوده المدرب البرتغالي جورجي بايشاو، مجموعة متجانسة من اللاعبين يتقدمهم الحارس فيصل المكيمي، ومحمد العطار وهاشم عدنان، في حين يمتلك الفريق محترفين أجانب مميزين مثل المهاجم النيجيري ايدي براون الذي سجل 5 أهداف في 4 مباريات ضمن دوري الدرجة الأولى، علما أن اليرموك سجل 6 أهداف فقط في ذات المسابقة.



وقال مساعد مدرب اليرموك حسن فاضل في حديث خاص مع «الأنباء» ان صفوف الفريق مكتملة للقاء اليوم باستثناء غياب عثمان الدوسري للاصابة وتبدو حظوظه في المشاركة ضعيفة للغاية، مشيرا إلى أن هدف «اليرامكة» هو الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة.



وفي الجهة المقابلة، لا يقدم برقان الأداء المقنع حتى الآن في الموسم الحالي، ويحتل المركز الخامس والأخير في «دوري المظاليم» برصيد نقطتين فقط وسجل هدفين فقط في 4 مباريات، ولكن شهدت تدريبات «الذهبي» الأخيرة تحت قيادة المدرب الجديد محمد العزب تركيزا عاليا لتحقيق الفوز اليوم، حيث يعتمد العزب على المدافع التونسي رامي بوشنيبة والبرازيلي تايلون نيكولاس ولاعبي الخبرة «الأخوين» يوسف وفرحان سعد.



من جهته، أكد مدير فريق برقان فهد الفرج لـ «الأنباء» أن الفريق لا يعاني من أي غيابات في صفوفه، لافتا إلى وجود محاولات لتسجيل المحترف الأردني حمزة الصيفي في صفوفه للمشاركة في لقاء اليوم بعدما تعطلت مشاركته لعدم استكمال أوراق تسجيله.



وأضاف الفرج أن اليرموك فريق مميز ويستحق الاحترام ويضم لاعبين محليين وأجانب أكثر من جيدين، وعليه فإننا ندرك صعوبة اللقاء وسنسعى للفوز والتأهل.