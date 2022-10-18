يعقوب العوضي



تدشن يد الكويت مشوارها في بطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية «سوبر غلوب» بمواجهة فريق توباتي البرازيلي في 11.30 صباحا بالتوقيت المحلي ضمن منافسات المجموعة الثالثة في البطولة المقامة في السعودية من 18 ولغاية23 الجاري، وهو التمثيل الأول لـ «العميد» فيها.



وأعد الجهاز الفني للأبيض بقيادة المدرب الوطني هيثم الرشيدي العدة عبر خطة إعداد طويلة شملت المشاركة في البطولة العربية، بالإضافة إلى معسكر خارجي خاض فيه 3 مباريات ودية مع كل من طلائع الجيش وسبورتينغ والطيران، فيما ألغيت مباراته مع الزمالك لارتباط لاعبي الفريق باستحقاقاته دولية، اذ يعتمد الرشيدي على المحترفين فرانكيس مارزو القطري وآنخيل هيرنانديس الكوبي، وأنيس الزواوي القطري وجهاد جاب الله التونسي ويوسف الجيلاني التونسي بالإضافة الى فوك لازوفيتش المونتنيغري، الى جانب مجموعة متميزة من اللاعبين المحليين منهم: صالح الموسوي، عبدالله الخميس، محمد عامر، مشعل طه، نواف الشمري، سيف العدواني وعبدالعزيز الشمري.



كما عمل مدرب الحراس علي الخضر على إعداد الحراس علي صفر، حسن صفر وعبدالعزيز الظفيري بصورة تتناسب مع المنافسات المرتقبة.



وفنيا، على «الأبيض» أن يظهر بالصورة المطلوبة في الجولة الأولى في الدور التمهيدي والتي سيبني عليها الكثير في طريق التأهل إلى الأدوار الإقصائية، ولكن في الوقت نفسه عليه عدم الاندفاع والاستعجال خاصة أن المنافس مبهم المعالم للجهاز الفني.



وفي السياق ذاته وفي وقت سابق، أكد مدير الفريق سامح الهاجري أن خطة الإعداد سارت حسب خارطة الطريق المرسومة، موضحا أن الكويت يسعى دوما للمنافسة والظهور المشرف الذي يعكس مدى تطور كرة اليد الكويتية بمختلف المحافل المحلية والدولية.

وتابع: لدينا مباريات صعبة ومهمة في البطولة، ولكننا نثق بأبنائنا اللاعبين وقدرتهم على تقديم المطلوب في الأوقات الحاسمة.



الملكي يعلن محترفيه



إلى ذلك، كشفت إدارة نادي القادسية عن صفقاتها للموسم المقبل، حيث تعاقد الملكي مع لاعب الأهلي القطري التونسي الحاج يوسف ولاعب الدحيل القطري توكودا الياباني، وكان القادسية قد أعلن تعاقده مع المدرب الصربي بوزو روديك قبل عدة أيام.