برعاية وحضور رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر، اختتمت أول من أمس بطولة الكويت الدولية رقم 20 للتنس للناشئين والناشئات (J4 ALZAHRA) على ملاعب الاتحاد الكويتي للتنس بمجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس، والتي أسفرت عن فوز الفرنسي ثيو هيرمان بالمركز الأول في فردي الرجال فيمل حل البرتغالي تيجو بوشمانز ثانيا، وفي مسابقة زوجي الناشئين فاز الثنائي الأردني محمد القطب وزميله البرتغالي تيجو بوشمانز وحل ثانيا الثنائي الفرنسيين ثيو هيرمان وزميله هوجو سواريز.

وفي مسابقة فردي الناشئات، فازت بالمركز الأول الفرنسية أماهي شاريير وحلت زميلتها الفرنسية ليا باثيليير ثانية، وفي مسابقة زوجي الناشئات فاز بالمركز الأول الثنائي المكون من الفرنسيتين ليا باثيليير وزميلتها أماهي شاريير فيما حل الثنائي المكون من التركية إيدا نومانوغلو وزميلتها الرومانية آندرا إيزابيللا سيربو ثانيا.