هادي العنزي



أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ورئيس لجنة المسابقات محسن المطيري أن قرار تأجيل مواجهة كأس «السوبر» بين الكويت وكاظمة التي كان مقررا إقامتها غدا الأربعاء، جاء مراعاة لحالة الإرهاق البدني الذي يمر به لاعبو الفريقين جراء مشاركتهم في بطولة الأندية العربية الـ 34 لكرة السلة، على أن يحدد موعد جديد لإقامة المباراة خلال الأسبوع الجاري، جاء ذلك على هامش إجراء قرعة بطولة الدوري العام لكرة السلة في مقر الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات.

وذكر المطيري أن الاتحاد ارتأى إقامة قرعة الدوري بدلا من النظام السابق، لإضافة مزيد من الإثارة على المباريات، مضيفا أن النظام السابق اعتمد على ترتيب الفرق في جدول الدوري في الموسم الماضي، كما قرر مجلس الإدارة العودة إلى دوري الدمج هذا الموسم فقط، بعد انسحاب ناديي برقان والساحل، على أن يعود الموسم المقبل بنظام الدرجتين.



وأسفرت قرعة الدوري عن مواجهة الكويت حامل اللقب مع الشباب في الجولة الأولى، فيما سيصطدم القرين بالقادسية، ويلتقي العربي مع الصليبخات، والتضامن مع النصر، والجهراء مع اليرموك.



وبحسب نظام مسابقة نظام دوري الدمج، فإن الأندية أصحاب المراكز الـ 6 الأولى في المرحلة الأولى ستتأهل جميعها إلى الدور الثاني، الذي سيقام بنظام الدوري من ثلاثة أقسام، على أن يلتقي بعدها الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث، بنظام «بلاي اوف» بأفضلية مباراتين من ثلاث متاحة، ويتأهل الفريقان الفائزان إلى الدور النهائي الذي سيقام بذات النظام، ولكن بأفضلية الفوز باللقب، للفريق الذي يفوز بـ 3 مواجهات من إجمالي 5 مباريات متاحة.