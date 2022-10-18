أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، سعادته بالانتصار على برشلونة 3-1 في مواجهة «الكلاسيكو»، ضمن منافسات الجولة الـ 9 للدوري الإسباني، وقال «لعبنا بجودة عالية في الدفاع والهجوم، وهذا كان مفتاح المباراة، الفريق كان جيدا بالكرة ومن دونها، وكانت هناك ثقة، والبداية كانت جيدة جدا، وتقدمنا مبكرا وسيطرنا جيدا»، وسيطرنا بين الخطوط بالاعتماد على كروس وتشواميني، وكنا جيدين جدا، لافتا «هذه المرة حاولت ألا أخترع أي شيء كما الموسم الماضي، ولعب كل شخص في مكانه».



من جانبه، أعرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن استيائه من الخسارة، وقال «لم نستغل الفرص التي حصلنا عليها، لا يمكنني أن أكون سعيدا بالخسارة، الشيء الإيجابي هو أن الذين شاركوا كبدلاء لعبوا بحماس، وحاولوا تقديم أشياء إيجابية». واعتبر تشافي أن ريال مدريد تفوق على فريقه في «النضج والقدرة على المنافسة».