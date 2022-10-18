أحرزت الپولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، لقبها الثامن في عام 2022 بعد تتويجها الأحد في دورة سان دييغو الأميركية (500)، اثر فوزها على الكرواتية دونا فيكيتش 6-3 و3-6 و6-0.



شفيونتيك المتوجة بلقبها الحادي عشر في مسيرتها، كانت أحرزت هذا الموسم ألقاب الدوحة، انديان ويلز، ميامي، روما، شتوتغارت، رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز، باسطة هيمنتها على صدارة اللاعبات المحترفات منذ اعتزال الأسترالية آشلي بارتي نهاية يناير الماضي.



ويعد رصيدها على الأرض الصلبة الأميركية مميزا بـ 24 فوزا وخسارة يتيمة.



وستكون اللاعبة التي حققت 64 فوزا لافتا هذه السنة، مرشحة قوية لإحراز لقب دورة الماسترز للسيدات بين 31 أكتوبر و7 نوفمبر في فورت وورث تكساس.



وعادت شفيونتيك (21 عاما) إلى طريق الألقاب، بعد أسبوعين من خسارتها نهائي دورة أوسترافا أمام التشيكية باربورا كرايتشيكوفا. جاء فوزها متوقعا على فيكيتش المصنفة 77 عالميا، لتؤكد هيمنتها عليها في المواجهات المباشرة بعد 3 انتصارات متتالية.