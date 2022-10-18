أصيب المهاجم الدولي الألماني لوروا سانيه الذي يقدم مستويات رائعة مع فريقه بايرن ميونيخ في فخذه الأيسر خلال الفوز على فرايبورغ بخماسية نظيفة امس الأول ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، حسب ما أفاد النادي البافاري أمس.



ولم يحدد بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية وثاني الترتيب حاليا بفارق 4 نقاط خلف أونيون برلين المتصدر (23 مقابل 19)، مدة غياب ابن الـ 26 عاما عن الملاعب.



وقال النادي إن سانيه الذي سجل الهدف الثالث ومرر كرة حاسمة قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 76 أمام فرايبورغ «أصيب بتمزق في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر».



ويقدم لاعب مانشستر سيتي السابق أفضل مستوى له منذ وصوله إلى ملعب «أليانز أرينا»، حيث سجل 4 أهداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا و5 في الدوري.



وتأتي هذه الإصابة قبل قرابة شهر من انطلاق مونديال قطر، علما أن سانيه ارتدى قميص المنتخب الألماني خلال 47 مباراة دولية.