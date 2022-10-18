يغيب المدافع البرازيلي غليسون بريمر عن يوفنتوس الإيطالي لمدة 20 يوما بسبب إصابة تعرض لها في الفخذ الأيسر مساء السبت خلال الفوز في مباراة الديربي ضد فريقه السابق تورينو 1-0 في الدوري المحلي.



وقال يوفنتوس في بيان «إن الفحوص التي خضع لها بريمر صباح الاثنين كشفت عن وجود إصابة» في الفخذ الأيسر، مضيفا أن فترة العشرين يوما ستكون ضرورية حتى يتعافى تماما.



وسيفتقد يوفنتوس بالتالي المدافع البالغ 25 عاما في مباراتيه المصيرتين في دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا البرتغالي في 25 الجاري وباريس سان جرمان الفرنسي في الثاني من نوفمبر، لكن قد يعود الى فريق المدرب ماسيميليانو أليغري في الوقت المناسب لخوض موقعة الدوري ضد الغريم إنتر في 6 نوفمبر ضمن المرحلة الثالثة عشرة.



وانتقل بريمر الى يوفنتوس هذا الصيف بعدما دافع عن ألوان الجار تورينو طوال أربعة مواسم قادما اليه من أتلتيكو مينيرو البرازيلي.