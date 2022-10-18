استعاد نابولي الصدارة من أتالانتا بعدما واصل موسمه الرائع بتحقيقه فوزه العاشر تواليا في جميع المسابقات، وجاء على حساب ضيفه بولونيا 3-2 في المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي «الكالتشيو»، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في قمة الترتيب، وبفارق نقطتين عن أتلانتا صاحب المركز الثاني، وبقي بولونيا بـ 7 نقاط في المركز الـ 17 بالدوري الإيطالي.



فيما صعد ميلان حامل اللقب الى المركز الثالث بفوزه الصعب على مضيفه هيلاس فيرونا 2-1، رافعا رصيده إلى 23 نقطة، وبقي فيرونا على رصيده السابق (5 نقاط) في المركز الـ 18، وجاء التعادل السلبي بين لاتسيو مع ضيفه القوي أودينيزي، في صالح ميلان حامل اللقب لأنه تخطاهما الى المركز الثالث، وسجل هدفي ميلان البرتغالي ميغيل فيلوسو خطأ في مرماه (9)، وساندرو تونالي (81)، فيما سجل الهدف الوحيد لفيرونا كوراي غونتر (19).



إنجلترا



تفتتح الجولة الـ 12 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بإقامة مباراتين، حيث يستضيف برايتون السابع بـ 14 نقطة نظيره نوتينغهام فورست الأخير في قائمة الترتيب بـ 5 نقاط، وفي المواجهة الثاني يحل ولفرهامبتون صاحب المركز الـ 17 بالترتيب بتسعة نقاط ضيفا على كريستال بالاس الثالث عشر بـ 10 نقاط.



إسبانيا



إلى ذلك، يسعى أتلتيكو لمتابعة سلسلة انتصاراته بعدما تقدم للمركز الثالث متساويا مع ريال بيتيس وريال سوسييداد في سباق محموم للبقاء في دائرة المنافسة على اللقب، وذلك عندما يستضيف اليوم نظيره رايو فاليكانو ضمن مواجهات الجولة الـ 10 للدوري الإسباني لكرة القدم.



وعاد «روخيبلانكوس» بفوز ثمين من دار أتلتيك بلباو العنيد 1-0 سجله مهاجمه المنتقل إلى صفوفه نهائيا حتى عام 2026 الفرنسي أنطوان غريزمان، وهو الثالث له في الدوري هذا الموسم.

وتقام مباراتان اليوم ضمن ذات الجولة، حيث يستضيف إشبيلية نظيره فالنسيا، فيما يحل أتلتيك بيلباو ضيفا على خيتافي.



ألمانيا



إلى ذلك، انزل بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم العشرة الأخيرة، فرايبورغ عن الوصافة بعدما اكتسحه في «أليانز أرينا» 5-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات المرحلة العاشرة للدوري الألماني، ليرتقي «البافاري» من المركز الخامس إلى الثاني بـ 19 نقطة.



ولم يكترث بايرن لغياباته الكثيرة بسبب الإصابات على غرار القائد الحارس مانويل نوير (كتف) والمهاجم المخضرم توماس مولر (ظهر)، أو الإيقاف على غرار الفرنسي كينغسلي كومان. وفي مباراة ثانية، صعق يونيون برلين ضيفه بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد.



فرنسا



أكد باريس سان جرمان حامل اللقب تفوقه على غريمه ووصيفه مرسيليا بالفوز عليه 1-0 في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ما سمح له بالابتعاد بالصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام لوريان الذي تعثر السبت بالتعادل مع رينس 0-0.



وتحقق الفوز بفضل هدف للبرازيلي نيمار في لقاء أكمله مرسيليا بعشرة لاعبين في ربع الساعة الأخير ما ساهم في تلقيه هزيمته الثانية تواليا وهذا الموسم وتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الرابع بفارق ست نقاط عن غريمه الباريسي.