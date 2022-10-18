أكد المهاجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي انه لم يطلب مطلقا مغادرة فريقه باريس سان جرمان، نافيا أخبار «لا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد»، وذلك بعد تأكيد الفريق تفوقه على غريمه مرسيليا الأحد في الدوري المحلي.



وبعد تمريرته الحاسمة الأولى هذا الموسم للبرازيلي نيمار مسجل هدف الفوز لمتصدر الدوري وحامل اللقب على ضيفه مرسيليا (1-0)، حضر مبابي إلى منطقة المقابلات ليخمد خبر رغبته بالمغادرة المنتشر منذ الثلاثاء.



وأجاب مبابي إن هذه «المعلومة خرجت يوم مباراة» دوري أبطال أوروبا الثلاثاء ضد بنفيكا البرتغالي (1-1) و«أنا لم أفهمها، كنت مصدوما مثل كل الناس».



وأصر «قد يعتقد البعض أنني ضالع فيها، لست ضالعا أبدا».



وأكدت عدة مصادر متطابقة أن الضجيج حول رغبة الهداف المميز ترك ناديه الذي مدد عقده معه في مايو الماضي حتى عام 2025، بعد مفاوضات طويلة اثر سعي حثيث من ريال مدريد الإسباني لضمه، قد صدر من المقربين من بطل العالم.