أشاد مدير الهيئة العامة للرياضة بالتكليف محمود أبل بالإنجاز الذي حققه منتخبا الناشئين والناشئات للجمباز الفني في البطولة العربية التي اختتمت أخيرا في مدينة وهران الجزائرية، مؤكدا حرص الهيئة على دعم جيل النشء الذي يمثل مستقبل الرياضة الكويتية.



جاء ذلك لدى استقبال أبل وفد منتخبي الناشئين والناشئات في مقر الهيئة مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد اللعبة مساء أول من أمس.



وكان منتخب الناشئين انتزع لقب البطولة العربية بعد حصاده 8 ميداليات بواقع 7 ذهبيات وفضية واحدة، فيما نال منتخب الناشئات المركز الثاني عقب إحرازه 6 ميداليات فضية.



وعبر أبل عن فخره واعتزازه بالانتصارات التي سجلها أبطال وبطلات المنتخب في هذا المحفل العربي، وطلب من الاتحاد موافاته بجميع المشاكل التي تعاني منها اللعبة من أجل العمل على حلها، مضيفا أن الهيئة ستنسق مع الاتحاد بشأن عودة المسابقات المحلية وكذلك توفير منشأة صالحة لممارسة رياضة الجمباز.



من جانبه، عبر رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للعبة فهد الصولة عن شكره لمدير الهيئة على حفاوة الاستقبال وحرصه على الالتقاء بأبطال وبطلات المنتخب ومشاركتهم فرحة الانتصارات وتشجيعهم.