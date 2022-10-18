استدعي أمس النجم البرازيلي نيمار للمثول أمام محكمة في برشلونة، وذلك قبل شهر من موعد انطلاق مونديال قطر، حيث تبدأ محاكمته بتهمة مخالفات مفترضة على علاقة بانتقاله عام 2013 من سانتوس إلى النادي الكاتالوني.



ووجّه المدعي العام اتهامات فساد ضد نجم باريس سان جرمان الفرنسي الحالي الساعي لقيادة «سيليساو» إلى اللقب العالمي السادس بدءا من 20 نوفمبر، مطالبا بسجنه لمدة عامين وبفرض غرامة عليه قدرها 10 ملايين يورو. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى نهاية الشهر الجاري.



ومن بين المتهمين الثمانية الآخرين، هناك أفراد من عائلته، إضافة إلى الرئيسين السابقين لنادي برشلونة ساندرو روسيل الذي طالبت النيابة العامة بسجنه خمس سنوات، وجوزيب ماريا بارتوميو، وكذلك المدير السابق لنادي سانتوس أوديليو رودريغيز فيليو.



ووصل نيمار بصحبة عائلته الى محكمة برشلونة الإقليمية، وحسب وثيقة قضائية صدرت الجمعة، من المتوقع أن يدلي نيمار بشهادته إما في 21 الشهر الجاري أو 28 منه.



ويدلي في اليوم الثاني للمحكمة رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريس بإفادته عن طريق الفيديو لشرح كيف أن التوصل إلى اتفاق سري في عام 2011 بين برشلونة والمهاجم الدولي أثر سلبا على فترة الانتقالات بمنع الأندية الأخرى من دخول سوق الانتقالات لنيل خدمات نيمار.