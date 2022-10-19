أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد، أن الجمارك تركز خلال رحلة التحول الرقمي على القطاعات الإدارية كجزء من إستراتيجيتها المتكاملة لتحقيق أهدافها الرقمية والتي تم تصميمها انسجاما مع الإستراتيجية الحكومية للارتقاء ببيئة العمل، بما يعزز تجربة شركاء العمل والمتعاملين ويدعم البنية التنظيمية والتشغيلية المستهدفة من خلال أفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي.



وقال الفهد، إن الإدارة العامة للجمارك دشنت خلال أغسطس 2022 منظومة التراسل الخاصة بالشركات والأفراد للوارد والصادر للعمل بها بشكل أولي والوقوف على كافة أنماط ووسائل التشغيل اللازمة والتي اكتملت تمهيدا للعمل بها بداية من العام المقبل 2023 كقناة أساسية في إرسال واستقبال المراسلات والكتب آليا مع الشركات.



ويتوافر بالمنصة دليل لآليات العمل لتسهيل وصول كل شركاء العمل للمعلومات المطلوبة بما يضمن حصولهم على الخدمات بآلية مرنة وميسرة، تم تصميمها بهدف تسهيل عمليات تقديم ومتابعة المراسلات، كما تتيح ربط وتوجيه المراسلات لقطاعات الإدارة على مستوى كل المواقع الجمركية وفقا للدورة المستندية المهيأة في إطار تنظيم وحوكمة يضمن التدفق السلس والمتكامل لاتخاذ إجراءات مباشرة، والتعامل مع كافة طلبات شركاء العمل والذي يسهم في سرعة تبادل المراسلات ‏والمعاملات إلكترونيا إلى جانب توفير عدة خدمات منها التذكير والمتابعة وغيرها والتي تضمن إدارة كافة الوثائق من مراسلات، مؤكدا ضرورة مبادرة الشركات والأفراد بالتسجيل على وجه السرعة بهدف تبادل المراسلات الإدارية ومتابعتها إلكترونيا.