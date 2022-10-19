استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، بمبنى رئاسة الأركان العامة للجيش، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد.وتم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، لاسيما ما يتعلق منها بالجوانب العسكرية، إضافة إلى استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.كما استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح بمكتبه صباح امس، آمر كلية الدفاع لحلف «الناتو» الفريق الركن أولفر رتمن، حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها.كما أقامت كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة، محاضرة للدارسين في دورة القيادة والأركان المشتركة رقم 27 بعنوان «الرؤية الاستراتيجية لحلف الناتو 2030» ألقاها آمر كلية الدفاع لحف الناتو الفريق الركن أولفر رتمن.وتأتي هذه المحاضرة ضمن منهج المحاضرات التي تقيمها كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة للدورات المعقودة لديها، وذلك من خلال استضافة محاضرين من مختلف التخصصات الأكاديمية المدنية والعسكرية من داخل الكويت وخارجها، يقومون بتقديم محاضرات حول عدة مواضيع خاصة يتناولون من خلالها الشأن العسـكـــري والسيـاســـي والاستراتيجي على جميع المستويات.