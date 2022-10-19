أكدت الكويت انها لن تألو جهدا في دعم ومساندة الشعب الفلسطيـنـــي وحقوقـــه المشروعة في المحافل الدولية كافة، وذلك انطلاقا من مبادئها التاريخية الثابتة لإعادة الحق لمستحقيه، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب ذلك الحق إنهاء للمعاناة التي طال أمدها.



جاء ذلك خلال بيان الكويت الذي ألقاه الملحق الديبلوماسي سليمان حمادة أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية».



وجدد حمادة تأكيد دعم الكويت الكامل لنيل الشعبين الفلسطيني والسوري لحقوقهما المشروعة كافة والتي كفلتها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة فضلا عن سيادتهم على مواردهم الطبيعية ورفض جميع الخطوات الإسرائيلية الاستفزازية التي تنم عن الطبيعة الاستيطانية والتوسعية المحتلة.



وأشار إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي يفند بشكل حيادي واقع التحديات والانتهاكات الجسيمة من قبل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال والممارسات والسياسات الإسرائيلية التمييزية المتواصلة لاسيما تلك التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.