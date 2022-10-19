عبدالكريم العبدالله



أعلنت مديرة إدارة العقود الخاصة بوزارة الصحة مريم الشهاب عن تخصيص رقم خاص عبر «الواتساب» لاستقبال الشكاوى والاستفسارات من قبل مراجعي الإدارة على الرقم 99717515.



وذكرت الشهاب في تصريح لـ «الأنباء» أن الهدف من تخصيص الرقم هو معرفة المشاكل والمعوقات التي يمر بها مراجعو الإدارة، لوضع الحلول المناسبة لها، فضلا عن استقبال استفساراتهم والاستجابة لها.



وبينت أن إدارة العقود الخاصة تعمل على استقبال الكوادر الطبية والطبية المساندة من غير الكويتيين لاستكمال إجراءات تعيينهم في الوزارة. وأفادت الشهاب بأن عدد المراجعين لإدارة العقود الخاصة ما يقارب 120 مراجع يوميا ما بين مراجعي لمراقبة «التعيينات» و«مراقبة الأحوال الوظيفية».



وأشارت الشهاب إلى أن إدارة العقود الخاصة تعمل على قدم وساق لتذليل كل العقبات أمام مراجعي الإدارة، مشيدة بجهود كل العاملين في الإدارة وتفانيهم لإنجاز أكبر عدد من المعاملات.