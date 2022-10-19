تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من وزير الخارجـيــة والتعـــاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حيث قدم له التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية بالكويت، معربا عن صادق تمنياته له بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله ولأواصر العلاقات الأخوية الراسخة بين الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المزيد من الترابط والنماء، وللشعبين الشقيقين مزيدا من الازدهار والرخاء.كـمـا تلـقـى وزيــر الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري، حيث قدم التهنئة له بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية بالكويت، معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله وللعلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والازدهار.وتلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي، حيث قدم التهنئة له بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية، معربا عن صادق تمنياته له بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله وللعلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والازدهار.كما تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الجمهورية التركية الصديقة مولود تشاووش أوغلو، حيث قدم التهنئة له بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية، معربا عن صادق تمنياته له بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله، وللعلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والازدهار.