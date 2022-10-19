يشارك وفد رسمي من ديوان المحاسبة برئاسة رئيس الديوان فيصل الشايع في الاجتماع الرابع والستين للمجلس التنفيذي والدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، حيث سيعقد اجتماع المجلس التنفيذي في 23 و24 الجاري فيما تعقد الجمعية العامة من 25 إلى 27 الجاري في جدة بالمملكة العربية السعودية.



ويضم وفد الديوان بجانب الشايع كلا من الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على الجهات المستقلة سامي الدويهيس، ومدير إدارة التدريب والعلاقات الدولية د.سعود الزمانان، ومراقب العلاقات الدولية في إدارة التدريب والعلاقات الدولية هبة العوضي، بالإضافة إلى كبير مدققين في إدارة الرقابة على الدفاع والأمن والشؤون العامة عبدالله الشيتان.



وأكد الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على الجهات المستقلة سامي الدويهيس أن الاجتماع سيناقش مجموعة من التقارير، كتقرير رئيس المجلس التنفيذي عن نشاطه ونشاط المجلس منذ الاجتماع الثالث والستين، وتقرير الأمانة العامة عن نشاطها منذ الاجتماع الثالث والستين للمجلس التنفيذي، وتقرير لجنة تنمية القدرات المؤسسية للمنظمة في اجتماعها العشرين، وتقرير لجنة المعايير المهنية والرقابية للمنظمة في اجتماعها العشرين، بالإضافة الى تقرير لجنة الرقابة على التنمية المستدامة للمنظمة في اجتماعها السابع، وتقرير لجنة المخطط الاستراتيجي للمنظمة في الثالث والستين.



وأشار إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى متابعة المبادرات التطويرية المقترحة من رئاسة المجلس التنفيذي، والنظر في الدراسة حول آلية تقديم الموازنة التقديرية حسب الأهداف والنشاط، بالإضافة الى اعتماد المخطط الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2023-2028، واعتماد البرنامج المالي للمنظمة للفترة 2023-2025، اعتماد تقرير المجلس التنفيذي عن متابعة نشاط المنظمة والإجراءات التي اتخذها لضمان تنفيذ برنامج العمل الذي أقرته الجمعية العامة في دورتها السابقة.



جدير بالذكر أن المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تأسست سنة 1976، وتهدف إلى تنظيم وتنمية التعاون على اختلاف أشكاله بين الأجهزة الأعضاء وتوطيد الصلات بينها، وتشجيع تبادل وجهات النظر والأفكار والخبرات والدراسات والبحوث في ميدان الرقابة المالية بين الأجهزة الأعضاء والعمل على رفع مستوى هذه الرقابة في المجالين العلمي والتطبيقي، بالإضافة إلى تقديم المعونة اللازمة إلى الدول العربية التي ترغب في إنشاء أجهزة عليا للرقابة المالية والمحاسبة أو التي ترغب في تطوير الأجهزة القائمة لديها، والعمل على نشر الوعي الرقابي في الوطن العربي مما يساعد على تقوية دور الأجهزة في أداء مهامها.