عبدالكريم العبدالله



أعلنت مديرة الاتصال المؤسسي والتسويق في شركة مستشفيات الضمان الصحي شعاع القاطي عن ايصال وزارة الكهرباء والماء لـ «التيار الكهربائي» لمستشفى «ضمان» في محافظة الجهراء، ما يعد خطوة مهمة في اتجاه تشغيل مستشفيات ضمان، وذلك تزامنا مع وصول التيار لمستشفى الشركة في محافظة الاحمدي خلال الشهر الماضي.



وبينت القاطي في تصريح لـ «الانباء» أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الشركة المتسارعة بهدف تجهيز منظومة «ضمان» الصحية المتكاملة لبدء استقبال الشريحة المستهدفة خلال العام القادم. وأشارت القاطي الى أن مستشفيات «ضمان» في محافظتي الأحمـــدي والجهـــراء تضم 660 سريرا، أي ما يعادل 330 سريرا في كل مستشفى. وأوضحت أن «ضمان» تعمل بكل طاقتها من أجل إنجاز المتطلبات الأساسية من الخطة التشغيلية في استكمال منظومتها حسب متطلبات وزارة الصحة لتعلن جاهزية استقبال شريحتها المستهدفة من المقيمين العاملين في القطاع الخاص (مادة 18) وعائلاتهم. وتوجهت القاطي بالشكر لكل الجهات الحكومية التي تتعاون مع ضمان بهدف استكمال الاستعدادات التشغيلية.