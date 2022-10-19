أسامة دياب



أقامت السفارة الهندية لدى البلاد وبالتعاون مع المجلس الهندي للأعمال والمهنيين (IBPC) حفل استقبال بمناسبة زيارة وفد تجاري هندي إلى الكويت مكون من 20 عضوا من اتحاد هيئات التصدير الهندية (FIEO)، خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري لاستكشاف الفرص التجارية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بين البلدين.



وفي كلمة له خلال الحفل، نيابة عن سفير الهند لدى البلاد سيبي جورج، رحب السكرتير الأول بالسفارة د.فينود جايكواد بالوفد، وسلط الضوء على العلاقات الهندية ـ الكويتية متعددة الأوجه مع علاقة سياسية ممتازة وشراكة تجارية متنامية وتعميقها بين الشعبين والتي تربط بين الهند والكويت، مشيرا إلى أن اقتصاد الهند هو الأسرع نموا، ومؤخرا أصبحت الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم برقم قياسي جديد يزيد على 400 مليار دولار من الصادرات الجيدة خلال الفترة 2021-2022، كما أشار إلى أن صادرات الهند إلى الكويت بلغت ما قيمته أكثر من 1.23 مليار دولار أميركي في سنة 2021-2022.



من جانبه، قال رئيس الوفد، باريش كانتيلا مهتا إن «FIEO» وهي هيئة عليا لجميع عمليات الترويج التجاري تلعب دورا مهما للغاية في إنشاء منصة مناسبة للمصدرين الهنود لعرض وتسويق المنتجات والخدمات على مستوى العالم، ولتحقيق هذا الهدف، فإن الوفد إلى الكويت منظم تحت عنوان «ليس فقط بناء الأعمال التجارية، كل شيء يتعلق بتأسيس العلاقات».



وسلط مهتا الضوء على التغيير المحوري في الأعمال التجارية البيئة، لافتا إلى أن FIEO اتخذت خطوة مهمة بتطوير بوابة الأعمال عبر الإنترنت لكيانات الأعمال الهندية عبر مختلف القطاعات.



وأضاف أن بوابة التجارة الهندية (Indian Business Portal) ليست مجرد بوابة تجارية للتجارة، ولكنها تقدم أيضا مجموعة كبيرة من الخيارات لمشاركة الأعمال مثل المشروع المشترك الشراكات والاستثمارات، وما إلى ذلك.



وقدمت سكرتير ثاني «التجارة» في السفارة أنشيتا كتواس، عرضا مفصلا سلطت فيه الضوء على فرص التجارة المختلفة والإمكانات الاقتصادية للسوق الكويتي.



الجدير بالذكر أن أعضاء الوفد الزائر يمثلون قطاعات عديدة، منها: الحبوب والمنتجات الزراعية والأقمشة والملابس والكيماويات العضوية والحديد والصلب والمصنوعات البلاستيكية والآلات الكهربائية والسيارات وقطع الغيار.