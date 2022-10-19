يعقوب العوضي



فاز فريق الكرة الطائرة بنادي كاظمة على القادسية بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس ضمن منافسات بطولة الاتحاد للكرة الطائرة، ورفع البرتقالي بذلك رصيده إلى 12 نقطة متصدرا الترتيب العام، بينما بقي القادسية على رصيده السابق بـ 5 نقاط.



وفاز الكويت على الساحل بنتيجة 3-0 ورفع رصيده إلى 9 نقاط، فيما تجمد رصيد الخاسر عند 5 نقاط، وبالنتيجة نفسها تخطى الجهراء فريق الشباب بثلاثية نظيفة ورفع رصيده إلى 7 نقاط وظل الخاسر بلا نقاط، وفاز برقان على الصليبخات 3-1 ورفع رصيده إلى 4 نقاط ، وبقي رصيد الخاسر خاليا متذيلا الترتيب العام.