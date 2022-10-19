يعقوب العوضي



أعلنت شركة الملا أوتوموبيلز، إحدى شركات مجموعة الملا والموزع المعتمد والوحيد لسيارات مرسيدس- بنز في الكويت، عن اختتامها لبطولة مرسيدس- بنز لرياضة البادل في الكويت.

وشهدت الفعالية الرياضية التي نظمتها الملا أوتوموبيلز من 13 حتى 15 الجاري، مشاركة كبيرة تجاوزت 8000 مشاهد خلال الأيام الثلاثة من محبي وهواة ولاعبين رياضة البادل في الكويت والمنطقة.



وقد اختتمت البطولة، التي استمرت ثلاثة أيام وشهدت مواهب متنوعة واحتراف مميز من الرياضيين في لعبة البادل المشهورة في الكويت، باحتفال خاص بإنجازات الفائزين في البطولة وذلك في ملاعب «مساحة» للبادل في منطقة الشويخ.

وتضمن الحفل الختامي تقديم جوائز للفائزين، حيث سيستمتع الفائزون في المركز الأول في فئة الهواة بقيادة 4 سيارات مرسيدس- بنز الفاخرة لمدة عام كامل مقدمة من شركة الملا أوتوموبيلز. أما الفائزون من فئة المحترفين والمبتدئين فقد حصلوا على جوائز نقدية قيمة.



وتعليقا على هذا الحدث، قال رئيس قطاع مرسيدس- بنز الكويت في مجموعة الملا ستيف براون: «فخورون بالإنجازات التي حققها جميع المشاركون في مسابقة الملا أوتوموبيلز لبطولة البادل على مدار ثلاثة أيام شهدنا خلالها عرضا شيقا للمواهب الرياضية والاحترافية والأداء المتميز من المشاركين.

وانطلاقا من سياسة المسؤولية المجتمعية لمجموعة الملا، نحن ملتزمون بدعم الأنشطة المتنوعة التي تسهم في بناء مجتمعات منتجة وصحية من أجل مستقبل مزدهر للكويت وأهلها».



وقد حصل الفائزون بالمركز الأول في فئة الهواة على عرض لقيادة 4 سيارات فاخرة من مرسيدس- بنز طراز GLB Premium وطراز GLB Premium + للرجال وطراز A Sedan وGLA 200 للنساء لمدة عام واحد قدمتها شركة الملا أوتوموبيلز، بالإضافة إلى جوائز نقدية للفائزين من الفئات الأخرى بقيمة 11 ألف دينار.



هذا، وقد فاز كل من حسين معرفي وعلي بهبهاني بالمركز الاول لفئة الشباب (ناشئين) وجاء ثانيا عبدالله السدحان وراكان القناعي، وفي فئة بنات (ناشئات) فازت منى الحداد وريان الهاجري وجاء ثانيا الثنائي نورا العيسى وجود تيفوني وفي فئة شباب (هواة) فاز أحمد قاسم وحسن الغريب، وجاء ثانيا يوسف المجدلي ومحمد الشطي، وفي فئة بنات (هواة) فازت زين الخالد وهيا الخالد، وجاء ثانيا الثنائي جنا علي ومها الفرج، وفي فئة شباب (محترفين) فاز مارتن نوتشيز وأحمد الربيع، وجاء ثانيا آري كاراسكو وعبدالرحمن العوضي، وفي فئة بنات (محترفات) فازت إيلينا باستانتي ومريم السراج، وجاء ثانيا الثنائي غريتا رودريغز وسارة بهبهاني.