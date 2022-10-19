هادي العنزي



أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة السلة أن الأحد المقبل سيكون موعدا جديدا لإقامة كأس «السوبر» على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، بين الكويت وكاظمة، عوضا عن الموعد السابق الذي كان مقررا اليوم الأربعاء، وأرجعت لجنة المسابقات تأجيل انطلاق الموسم بكأس «السوبر» إلى الإرهاق الذي لحق بفريقي الكويت وكاظمة، جراء مشاركتهما في بطولة الأندية العربية الـ 34 لكرة السلة.



وسينطلق الدوري العام (الدمج) للموسم الرياضي 2021-2022 لكرة السلة خلال الأيام المقبلة، بمشاركة 11 ناديا، وقد أجبر انسحاب ناديي برقان والساحل لجنة المسابقات على تغيير نظام المسابقة، إلى دوري الدمج بدلا من دوري الدرجتين المعمول به في المواسم السابقة، على أن يعود الدوري العام إلى نظام الدرجتين بدءا من الموسم المقبل.