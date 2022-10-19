يحيى حميدان



يدخل النصر في اختبار محفوف بالمخاطر عندما يواجه الساحل على ستاد عبدالله الخليفة بنادي اليرموك ضمن دور الـ 16 من كأس سمو ولي العهد، فيما يسعى خيطان لقلب التوقعات في لقائه أمام الفحيحيل على ستاد علي صباح السالم بنادي النصر.

في المباراة الأبرز اليوم، والتي تجمع بين فريقين يشاركان في دوري «زين» الممتاز، يسعى كل من «العنابي» و«أبناء أبو حليفة» إلى تحقيق الفوز وتخطي هذا الدور.

وبالنظر الى الجولات السبع الأولى من «دوري الأضواء» قدم النصر مستويات أفضل من منافسه، حيث يحتل المركز السادس برصيد 9 نقاط جمعها من فوزين و3 تعادلات، فيما يقبع الساحل في المركز العاشر والأخير برصيد نقطتين فقط من تعادلين و5 هزائم.



ويدرك مدرب «العنابي» محمد المشعان أن التركيز على نتائج المنافس سيكون مرفوضا، وعلى لاعبيه التركيز أكثر لتقديم كل ما لديهم، ولدى النصر وفرة بالاختيارات سواء في القائمة الأساسية أو الاحتياطية، ويعول بالتأكيد على المدافع الغاني روبن أدو وعبدالرحمن العنزي وخالد شامان وزيد زكريا، كما يمتلك «العنابي» حلولا هجومية متعددة سواء من خارج منطقة الجزاء عبر محمد دحام والبرازيلي تاكو أو من العمق بوجود البرازيلي فرانسيسكو توريس والنيجيري دينيس سيسوجه.



وفي الجهة المقابلة، يأمل مدرب الساحل محمد دهيليس، أن يحالف الحظ لاعبيه في ترجمة الفرص إلى أهداف، وهي النقطة التي عانى منها الفريق في الموسم الحالي بعد تقديمه مستويات جيدة لكن النتائج تأتي دائما عكس المأمول.



ويبرز في صفوف «أبناء أبو حليفة» كل من الفرنسي طارق عجون والتونسي حمزة بن عبدة ونواف ثامر وفيصل عجب وجيوفاني سيلفا، ويقدم الحارس حمد الخالدي مستويات طيبة وكان متألقا في الآونة الأخيرة.



الفحيحيل مرشح



أما المباراة الأولى، فإن الترشيحات تصب لصالح الفحيحيل الذي يقدم مستويات لافتة في الدوري الممتاز، ويحتل «الأشاوس» المركز السابع برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات على حساب النصر والسالمية والتضامن، فيما يحتل خيطان المركز الرابع قبل الاخير في دوري «زين» للدرجة الأولى، والذي حقق فوزا وحيدا كان عبر القانون بعد تحويل خسارته من برقان 1-2 إلى فوز 3-0 بسبب إشراك الفريق الثاني للمحترف الأردني حمزة الصيفي دون إكمال أوراق تسجيله.



ويريد مدرب الفحيحيل، السوري فراس الخطيب، من لاعبيه المحليين تقديم جهود مضاعفة لتسجيل الأهداف، خاصة أن الحمل الأكبر في هذه المهمة يقع على عاتق التونسي يوسف بن سودة والكونغولي فابريس نغوما، فيما لم يظهر خيطان تحت قيادة المدرب هاني الصقر بالمستوى المأمول حتى الآن بسبب رحيل أكثر من لاعب في الصيف وإصابة أبرز لاعبيه.



تجدر الإشارة الى ان الفائز من لقاء الفحيحيل وخيطان سيلاقي حامل اللقب العربي في الدور ربع النهائي، فيما سيواجه المنتصر من لقاء الساحل والنصر الفائز من مواجهة الشباب والتضامن التي ستقام الجمعة.