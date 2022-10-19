هادي العنزي



أكد نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الفحيحيل خالد عبدالقدوس، أن مواجهة فريقه مع خيطان في الدور التمهيدي لكأس سمو ولي العهد تخضع لحسابات ومعايير خاصة، وعادة ما تكون صعبة على كلا المتنافسين وتتخللها العديد من المفاجآت.

وأضاف في تصريح لـ«الأنباء»: «يصعب التكهن بهوية الفائز مسبقا، ونأمل تقديم عرض متميز، وبما يمكننا من تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي للكأس الغالية».

وأشار عبدالقدوس إلى ان الفحيحيل استعد جيدا للمباراة خلال الأيام الماضية، على المستويين التكتيكي والبدني بقيادة المدرب فراس الخطيب، مضيفا: لا نعاني من أي غيابات باستثناء المدافع عامر المعتوق للإصابة، ونأمل استعادته قريبا، خاصة أنه باشر تدريباته الفردية منذ عدة أيام، ويتوقع أن ينضم للفريق الأسبوع المقبل.